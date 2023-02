Afin de permettre aux salariés de bénéficier plus rapidement des augmentations de salaires prévues par les accords de branche en période d’inflation, la loi "pouvoir d’achat" du 16 août 2022 a prévu une procédure accélérée d’extension lorsque le Smic est revalorisé au moins deux fois en douze mois. Le décret n°2023-98 du 14 février 2023 met en œuvre cette mesure : dans ce cas, le délai d’extension est fixé à deux mois à compter de la réception de la demande. "À l’issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du Travail vaut décision de rejet." Le texte précise par ailleurs que pour les autres demandes d’élargissement ou d’extension, le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois vaut décision de rejet.