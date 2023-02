La fédération Infranum publie, jeudi 16 février, sa feuille de route 2023 pour "accélérer l’évolution de la filière au service des territoires", qui prévoit de créer un observatoire des territoires connectés et durables d’ici la fin de l’année. Présidée par Bertrand Blaise de Sogetrel et Audrey Maurel d’Inlo Avocats, la commission "smart territoire" vise pour sa part à outiller les collectivités, diffuser les bonnes pratiques et créer un guichet unique. Enfin, deux missions temporaires dédiées au verdissement de la filière et aux data centers doivent rendre leurs conclusions au printemps.