"Il faudra le temps de la compréhension, de la prise de conscience pour ensuite aller vers la pratique", mais l’IRD compte bien faire en sorte que ses chercheurs appliquent le principe de non-cession des droits d’auteur. Interrogés en février 2023 par AEF info, Jean-Christophe Desconnets, directeur de la mission science ouverte, Marie-Lise Sabrié, directrice de la mission culture scientifique et technologique et déléguée "science avec et pour la société", et Pascal Aventurier, responsable du service IST, détaillent la politique mise en place et l’accompagnement des chercheurs prévu pour l’appliquer. Le dépôt des publications dans l’archive institutionnelle va devenir obligatoire dans le courant de l’année et un groupe de travail est en place sur l’évaluation, notamment pour une meilleure prise en compte des "critères propres à une science ouverte et partagée".