Pour déployer le Pass culture et l’éducation artistique et culturelle (EAC), "politique prioritaire du gouvernement", les ministères de la Culture et de l’Éducation ont présenté plusieurs mesures en conseil des ministres, le 15 février 2023. Pour généraliser l’EAC, ils souhaitent porter à 90 % la part d’élèves bénéficiant au moins d’une action d’EAC d'ici 2026, et multiplier par 5 le nombre de collectivités labellisées EAC. Pour déployer le Pass culture, étendu dès la classe de 6e à la rentrée 2023, ils souhaitent porter à 100 % les élèves et établissements ayant bénéficié d’actions.