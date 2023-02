La France propose que la Chine soit "étroitement associée" à la préparation du sommet pour un nouveau pacte financier que Paris accueillera les 22 et 23 juin, indique le Quai d’Orsay le 15 février 2023 après une rencontre entre la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna et Wang Yi, conseiller des affaires d’État et directeur du bureau de la Commission centrale des affaires étrangères du Parti communiste chinois. Étape dans la réforme de l’architecture financière internationale, ce sommet vise à créer "un choc" de financements concessionnels et à intégrer la notion de vulnérabilité dans les critères financiers. Catherine Colonna a également "souligné l’importance" que la Chine prenne part au sommet One Forest des 1er et 2 mars à Libreville, coprésidé par la France et le Gabon. Lequel vise, entre autres, à développer des financements innovants de conservation de la biodiversité.