Deux décrets du 15 février 2023, publiés au Journal officiel ce 16 février, modifient les modalités de recrutement dans les cadres d’emplois de la police municipale et d’accès au cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux. Le premier facilite les recrutements dans les cadres d’emplois de la police municipale et vise à actualiser l’intitulé du concours permettant l’accès au cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux. Le second modifie diverses dispositions statutaires relatives aux conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale.