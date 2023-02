"Les espaces de travail des administrations publiques doivent aujourd’hui s’adapter aux nouveaux usages et modes de travail", a souligné le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, le 15 février 2023 lors de l’inauguration, à Bercy, des nouveaux locaux de la Direction de l’immobilier de l’État. Ces derniers privilégient les open spaces et le flex office. À cette occasion, les 43 lauréats de l’appel à projets pour la transformation des espaces de travail dans les bâtiments de l’État, financés à hauteur de 10 millions d’euros par le FTAP, ont été annoncés.