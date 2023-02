Élisabeth Borne se rendra à Bruxelles jeudi 16 février 2023 pour rencontrer Ursula von der Leyen ainsi que Valdis Dombrovskis et Frans Timmermans, accompagnée des ministres Catherine Colonna et Laurence Boone. Au menu des discussions : le plan industriel du pacte vert, l’hydrogène produit à partir de nucléaire et la réforme du marché de l’électricité. Pour ce dernier dossier, Matignon espère que les institutions parviendront à un accord avant les élections européennes de 2024.