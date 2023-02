L’Institut Paris région se penche, dans une étude intitulée "Faire la ville par appels à projets" et publiée mercredi 15 février 2023, sur les appels à projets urbains innovants franciliens (Apui), nouveaux outils de la fabrique urbaine qui ont émergé il y a une dizaine d’années, avec les très médiatisés Réinventer Paris, puis Inventons la métropole du Grand Paris. À la veille de la parution du document, Aliénor Heil-Selimanovski, qui a rédigé l’étude, et Cécile Diguet, directrice du département urbanisme, aménagement, territoire de l’IPR, reviennent pour AEF info sur les réussites et les échecs de cette "pratique de négociation" qui a fait évoluer les rapports public-privé. Elles formulent également quelques pistes d’amélioration pour ces Apui, qui "ont le mérite de mettre sur la table de nouveaux sujets et de susciter des échanges pour sortir des pratiques normées".