Une étude menée par les cabinets 1630 Conseil et Earth avocat pour la Fédération des offices publics de l’habitat détaille le scénario permettant d’allouer une partie de la Participation à l’effort de construction aux autorités organisatrices de l’habitat. Diffusée ce mercredi 15 février, elle suggère d’établir un pourcentage minimal et maximal appliqué à la collecte territoriale de la PEC afin d’évaluer le montant auquel une AOH pourrait prétendre. Une "territorialisation" qui nécessiterait des évolutions législatives et réglementaires.