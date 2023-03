Alors que le nombre d’étudiantes dans les formations scientifiques continue de stagner dans les universités et grandes écoles, celles-ci déploient de multiples actions pour attirer plus de femmes. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, AEF info a recensé - de manière non exhaustive - des exemples de dispositifs ouverts ou réédités en 2023. Bourses dédiées aux femmes, sensibilisation des collégiennes et lycéennes, concours… En voici quelques exemples.