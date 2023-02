"Si les bénéficiaires de l’APA devaient financer seuls leurs aides à domicile, près de la moitié y consacrerait plus d’un tiers de leur budget" ; "dans 8 % des cas, même la totalité de leurs ressources ne serait pas suffisante", indique l’Insee Bourgogne-Franche-Comté dans une étude sur l’APA. L’allocation, révèle-t-elle, ne couvre pas toutes les dépenses liées au maintien à domicile. Le reste à charge, en moyenne, est de 100 € par mois. L’étude montre également que les personnes les plus aisées restent plus souvent à domicile, même lorsqu’elles sont très dépendantes.