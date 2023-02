L’intersyndicale de l’enseignement supérieur et de la recherche (FSU, Ferc-CGT, Unsa, Sgen-CFDT, Sud, FO ESR) appelle à une journée d’actions interprofessionnelles sur l’ensemble du territoire ce jeudi 16 février 2023. "Si malgré tout, le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire", l’intersyndicale appelle, en vue de la journée du 7 mars, à "durcir le mouvement", de sorte que "les grèves massives conduisent à la fermeture totale des établissements universitaires et des organismes de recherche".