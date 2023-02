Inscrit dans les objectifs du plan France 2030, l’AMI consacré à la "résilience énergétique", initié par le Réseau Satt et l’Ademe en août 2022 afin de "détecter les solutions technologiques contribuant aux filières de la résilience énergétique", a permis d’identifier 34 projets innovants sur l’ensemble du territoire français, annonce le Réseau Satt le 16 février 2023. Ce qui "témoigne de la mobilisation des chercheurs sur cette thématique d’avenir et de la capacité d’innovation de la recherche publique française sur une problématique majeure pour le climat et la souveraineté énergétique de la France", poursuit le Réseau. Parmi ces projets, "27 sont accompagnés par le Réseau Satt, certains également par l’Ademe, dans l’objectif d’une industrialisation des technologies les plus prometteuses d'ici 2030".