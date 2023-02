La commission des affaires économiques du Sénat a chargé les sénatrices Dominique Estrosi Sassone (LR, Alpes-Maritimes) et Florence Blatrix Contat (SER, Ain) d’une mission d’information pour "lever les freins au développement de la location longue durée et rééquilibrer les droits des propriétaires et des locataires", apprend AEF info le 14 février 2023 auprès de la sénatrice des Alpes-Maritimes. La mission d’information, qui pourrait déboucher sur une proposition de loi, visera à rendre compte de l’impact des résidences secondaires et des meublés de tourisme sur l’offre de logement pérenne et d’émettre des propositions sur le statut du bailleur privé en vue de rendre les locations de longue durée plus attractives.