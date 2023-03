Le Comité de filière animation, installé le 20 octobre 2022, vient de rendre ses premières préconisations et recommande de faciliter l’accès aux brevets et certifications professionnels de la branche, fortement concurrencés par le Bafa ou le Bafd moins onéreux, plus faciles à obtenir, mais sans finalité professionnelle. Pour ce faire, le comité préconise d’augmenter les financements pour les stagiaires, mais aussi les employeurs, afin de leur permettre de remplacer les salariés en formation, ou encore, de développer la VAE (validation des acquis de l'expérience).