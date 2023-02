L’IRD reçoit le soutien de la direction générale de l’administration et de la fonction publique dans le cadre du Fonds en faveur de l’égalité professionnelle 2023 pour son projet "La recherche de l’équilibre : accompagner la parentalité de nos agents". C’est ce qu’annonce l’organisme, le 15 février 2023, annonçant "des actions concrètes pour une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle". 107 projets ont été déposés par des employeurs de la fonction publique auprès du Fonds en faveur de l’égalité professionnelle et 82 ont été retenus pour un financement total de 874 606 €.