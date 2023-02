Sur Twitter, les climatosceptiques français ne se sont jamais aussi bien portés que depuis juillet 2022. C’est ce que conclut une équipe de chercheurs du CNRS, en publiant le 13 février 2023, une étude sur "Les nouveaux fronts du dénialisme et du climatoscepticisme". Totalisant 10 000 comptes, leur communauté s’est récemment "structurée" à la faveur d’une "triple actualité climatique" : évènements extrêmes de l’été dernier, COP 27 et crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine. Leurs messages, s’ils divisent la société, "freinent" aussi la diffusion des connaissances et conclusions du Giec.