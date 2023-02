D’après une enquête menée par le Comité d’entente des formations infirmières et cadres (Cefiec) et publiée le 14 février 2023, le taux de diplomation des étudiants en soins infirmiers entrés en Ifsi en 2019, soit l’année de leur intégration à Parcoursup, s’élève à 60,9 %. Le comité indique également que la cohorte 2021 a perdu près d’un étudiant sur cinq entre la première et la deuxième année. À noter que 22,62 % des admissions de 2022 ont été réalisées hors Parcoursup, avec notamment 15,77 % de profils issus de la formation professionnelle continue. Des recommandations sont formulées.