Tous les postes de Dasen sont désormais pourvus à la suite des neuf nominations intervenues depuis le début de l’année 2023. Parmi eux, cinq femmes et quatre hommes. Cinq étaient précédemment adjoints, trois étaient déjà directeurs académiques et une était conseillère auprès du Premier ministre. Aucun poste n’est actuellement vacant. Pour rappel, 24 nominations étaient intervenues en 2022. AEF info vous propose une carte actualisée des directeurs et directrices académiques en poste.