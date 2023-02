Postes au Capes NSI : "Le compte n’y est pas" (association d’enseignants d’informatique)

La première session du nouveau Capes NSI aura lieu au printemps 2020, afin de former des enseignants, notamment, à cette nouvelle discipline du lycée (lire sur AEF info). Pour l’association Enseignement public et informatique (EPI), il s’agit d’une "avancée significative" qui "relève d’une évidence", l’informatique étant "omniprésente dans la société et, à ce titre, devant être une composante de la culture générale scolaire". Néanmoins, dans un communiqué du 3 décembre 2019, l'association EPI estime qu’avec 40 postes ouverts au Capes externe (30 dans le public, 10 dans le privé) pour la prochaine session (lire sur AEF info), "le compte n’y est pas". Selon l’association, c’est "bien peu de postes pour une science omniprésente au XXIe siècle et un déséquilibre public-privé qui ne correspond pas aux effectifs d’élèves, au détriment de l’enseignement public".