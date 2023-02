Les "manquements" de la plateforme Mon Master, lancée le 1er février 2023, "sont encore bien trop nombreux et importants", déplore l’Anestaps dans un communiqué publié le 15 février 2023. L’organisation étudiante, membre de la Fage, demande la "mise en place d’une phase complémentaire", absente pour cette première année, et "le rétablissement de la règle du 'silence vaut accord'", remplacé par "le silence vaut rejet" (lire sur AEF info). L’Anestaps demande également de "repenser les conditions de saisine des rectorats pour permettre un réel respect du droit à la poursuite d’études", ce qui passerait notamment par "une réécriture des compatibilités entre les mentions de licence et de master". L’organisation estime enfin que "les manquements" de Mon Master "font la part belle aux nombreuses formations privées qui émergent ça et là, notamment dans le secteur du management du sport".