"Sur une première vague de plus de 140 lots, seuls 100 ont été attribués, représentant environ 10 000 agents de sécurité privée, soit à peine la moitié de la ressource nécessaire", avertissent les députés Stéphane Mazars (Aveyron, Renaissance) et Stéphane Peu (Seine‑Saint‑Denis, GDR‑Nupes) lors d’un point d’étape sur les travaux de la mission d’information sur les retombées des JOP 2024 sur le tissu économique et associatif local, le 15 février 2023. Les rapporteurs appellent le Cojop à "renforcer la coordination" et la communication pour recruter des agents, et à réfléchir à un "plan B".