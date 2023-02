En cette veille de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, plusieurs établissements connaissent des fermetures ou des blocages. L’université Rennes-II procède à la "fermeture administrative des campus Villejean et la Harpe pour les 15 et 16 février inclus", explique-t-elle sur Twitter. Une décision motivée par des "éléments laissant craindre une réelle volonté d’occupation des locaux à l’occasion d’un blocage" annoncé ce mercredi. Elle précise que "l’ensemble des activités administratives, culturelles, pédagogiques, et de recherche" sont suspendues. De son côté, Nantes université annonce la fermeture du campus du Tertre, ce mercredi, tandis qu’à Montpellier-III, le Scum fait part du blocage du bâtiment administratif, abritant la présidence. Enfin, le syndicat étudiant alternatif de Paris-I indique que le site de Tolbiac fait l’objet d’un "blocage surprise" ce mercredi.