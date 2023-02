La direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, qui est une des directions du ministère de la Transition écologique, a présenté le 9 février 2023 sa feuille de route en matière de recherche et d'innovation sur l'eau et la biodiversité pour la période 2022-2027. Cette dernière "répond à l’ambition de se doter d’une vision stratégique et globale de nos enjeux et de nos besoins en matière de recherche et d’innovation" sur ces sujets, précise le ministère.