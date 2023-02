Éducation au numérique : en Normandie, un dispositif pour inciter les lycéens à un "usage responsable" des écrans

La région Normandie reconduit cette année un dispositif d'"éducation aux écrans" pour les lycéens et apprentis, présenté en mai 2022 comme "unique en France". Mené en partenariat avec le rectorat de Normandie, la DRAAF , Canopé et les Ceméa , il concerne chaque année 10 000 jeunes normands dans 80 établissements (lycées, CFA , MFR , etc.) et permet de former 120 enseignants pour accompagner les élèves. Le programme prend la forme d’un parcours avec des "ateliers pratiques" pour lesquels 250 personnels éducatifs sont mobilisés. Il s’agit de sensibiliser aux "enjeux et problématiques" liés aux écrans, en abordant des thèmes d’ EMI comme les réseaux sociaux, l’identité numérique, les droits et devoirs des internautes, etc. Le dispositif vise ainsi à inciter les jeunes "à adopter des pratiques à la fois raisonnées et critiques". Un site internet dédié présente les parcours proposés.