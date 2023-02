Invitée mercredi 15 février 2023 à dresser le bilan de ses cinq années de mandat à la tête de la Commission nationale du débat public à l’Assemblée nationale, Chantal Jouanno a été particulièrement questionnée sur la décision récente de l’instance de modifier les modalités du débat sur la relance du nucléaire et la construction de réacteurs à Penly. Accusée de manquement à son devoir d’impartialité par des députés LR et RN, la présidente a rappelé le rôle de l’Autorité de "formuler des recommandations sur le droit à l’information et à la participation du public".