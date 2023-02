Le deuxième appel à projets "Sesame filières", lancé dans le cadre du volet régionalisé de France 2030 et qui "vise à renforcer la compétitivité des filières stratégiques", subventionne trois projets pour plus de 5,2 M€, annonce la région Île-de-France, mardi 14 février 2023. Les lauréats sont Sorbonne université, l’université d’Évry Val-d’Essonne et l’Institut du cerveau. En outre, un troisième appel à projets est lancé "en faveur de projets de plateformes technologiques mutualisées, d’infrastructures partagées de R&D ou d’expérimentation".