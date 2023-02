Télésanté, cybersécurité, outils de santé numérique… L’école de santé numérique de l’université de Montpellier, lancée le 2 février, formera les étudiants dans 5 grands domaines de compétences. Lauréat de l’AMI "Compétences et métiers d’avenirs", ce projet est doté de 4 M€. Cette école proposera un enseignement physique et un campus numérique. Elle est ouverte aux futurs professionnels de santé mais aussi aux spécialistes du numérique, aux dirigeants des structures sanitaires et sociales, aux juristes. Maurice Hayot, directeur, prône une pédagogie innovante "de précision", adaptée aux compétences, à la pratique.