Auditionné par la commission spéciale chargée d’étudier la proposition de loi sénatoriale sur le ZAN mardi 14 février 2023, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, a exhorté les sénateurs à "trouver un compromis" et à "faire le choix de la coconstruction" avec l’Assemblée. Laquelle a déposé le lendemain un texte sur le même sujet. Cette nouvelle proposition de loi "fixe les lignes" du groupe Renaissance, à l’origine du texte, et permet d’entamer "une CMP virtuelle", explique le ministre.