Créer un référentiel de compétences liées au climat et à la biodiversité, développer des certifications et des formations numériques sur ces enjeux, favoriser l’échange de pratiques… C’est pour renforcer la montée en compétences des salariés du secteur de l’ingénierie dans les domaines liés à la transition écologique que la Fédération Syntec, Syntec-Ingénierie et les partenaires sociaux réunis au sein de l’opérateur de compétences Atlas ont signé un accord-cadre d’engagement de développement de l’emploi et des compétences avec l’État, selon un communiqué diffusé le 14 février 2023.