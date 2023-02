Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la Mission laïque française ont renouvelé, début février 2023, leur convention de partenariat. À la suite des conventions de 2010 et 2015, le MEAE "réaffirme le rôle de partenaire historique et privilégié de la MLF pour l’enseignement français à l’étranger". Cette convention "inscrit son action dans la stratégie de développement de l’enseignement français" (lire sur AEF info) et "renforce le rôle et la place de l’association dans le paysage de l’enseignement français à l’étranger", souligne Jean-Marc Merriaux, directeur général de la MLF. "Elle nous permet d’être acteur du développement de l’enseignement français à l’étranger, en s’inscrivant dans l’objectif de doubler les effectifs d’élèves d'ici 2030" (lire sur AEF info). La MLF gère 108 établissements dans 33 pays et mène 23 actions de coopération dans 11 pays.