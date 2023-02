Neuf projets vont être financés et lancés par la Direction interministérielle du numérique dans le cadre de la douzième édition des Fast (Fonds d’accélération des start-up d’État et de territoire), a annoncé la Dinum le 16 février 2023 lors de la présentation annuelle du bilan du programme beta.gouv.fr. Cette année, le Fast a permis à six services numériques d’atteindre le statut de "services à impact national".