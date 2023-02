En réaction à l’approbation de la vente d’une partie du site du CNRS de Meudon-Bellevue par son conseil d’administration, le 10 février 2023, le SNTRS-CGT et le SNCS-FSU déplorent, mardi 14 février 2023, que le CA "ait cédé face à l’injonction politique de cette opération scandaleuse de vente précipitée, n’ayant strictement rien à voir avec la recherche scientifique et encore moins avec les intérêts du CNRS". Les syndicats soulignent le rejet de cette opération par le personnel du CNRS et la mobilisation le jour du vote d’une soixantaine de personnes contre cette vente.