La ville d’Argenteuil (Val-d’Oise) a lancé un programme inédit d’attractivité du métier de policier municipal. Alors que les collectivités d’Île-de-France se battent pour attirer les profils pour renforcer leurs effectifs, la municipalité s’est associée à Pôle emploi et au nouveau Campus des métiers et des qualifications de la sécurité pour préparer des demandeurs d’emploi au concours de policier municipal. Pendant 14 semaines, une promotion de 11 élèves issus du bassin argenteuillais prépare les épreuves et réalise ses premières patrouilles. En recrutant des demandeurs d’emplois locaux, la ville espère les convaincre de s’engager dans ses rangs, et ne plus dépendre du démarchage d’autres policiers municipaux dans les villes voisines. La formation dispense également des diplômes de sécurité privée, comme agent de sécurité incendie ou sauveteur secouriste au travail