Un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Allemagne vit toujours au rythme du débat autour de la nécessaire suppression de sa dépendance énergétique au gaz russe. De fait, outre-Rhin, la crise du gaz s’apparente aux chocs pétroliers des années soixante-dix et a contraint les pouvoirs publics à revoir les fondements économiques et structurels autour des enjeux de l’énergie. Résultat : jamais autant de lois et de changements de régulation n’ont été mis en place qu’en 2022. Et rien n’indique qu’il en sera autrement en 2023, bien au contraire. AEF info dresse un état des lieux énergétique de ce qui a été fait outre-Rhin et de ce qui est prévu.