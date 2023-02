À Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), l’atelier d’usinage du groupe belge d’ingénierie et de maintenance John Cockerill (1) ne trouve plus de candidats pour le métier d’électro-bobiniers. Pour cause : la dernière formation existante, dans la région lyonnaise, a fermé ses portes il y a deux ans. L’entreprise a donc décidé d’ouvrir son "institut des talents", avec l’aide de Pôle emploi et d’un financement du Pric. Depuis septembre 2022, cinq demandeurs d’emploi suivent une formation de six mois, qui alterne théorie et pratique en situation de travail. John Cockerill s’est engagé à en recruter deux et plusieurs entreprises voisines sont prêtes à embaucher les autres. Comme les difficultés de recrutement concernent aussi d’autres métiers dans la région, le centre de formation a commencé à proposer des sessions de formation de tourneur-fraiseur, de stratifieur-tuyauteur et d’électricien.