"Entre 2013 et 2020, le salaire moyen net du secteur public a augmenté de 8,83 %, et celui du secteur privé de 14,35 %." C’est pourquoi, la hausse de 3,5 % de la valeur du point d’indice en juillet 2022 n’équivaut qu’à un simple rattrapage, a fortiori dans un contexte d'inflation, estime Johan Theuret, co-fondateur du collectif Sens du service public, dans une tribune publiée dans Les Échos le 13 février 2023. Alors que la rémunération est un facteur important d’amélioration de l’attractivité, le think tank demande à nouveau la mise en place rapide d’un système d’indexation du point d'indice.