Lors d’une réunion avec les syndicats sur la revalorisation "socle" le 15 février 2023, le ministère de l’Éducation nationale propose d’augmenter le montant de l’ISOE et de l’ISAE. Il s’agit de les porter chacune à 2 000 € bruts annuels contre actuellement respectivement 1 256 € et 1 200 €. Ces indemnités étant touchées par tous les enseignants, leur hausse permettrait de revaloriser davantage les fins de carrière. Dans des proportions relatives toutefois car le budget global reste le même et l’enveloppe nécessaire à la hausse de l’ISAE/ISOE sera retirée de celle de la prime d’attractivité.