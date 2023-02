France Universités demande "des clarifications et de la transparence au sujet de l’enseignement supérieur privé lucratif", indique-t-elle dans un communiqué du 14 février 2023. Elle plaide également pour "un moratoire sur la délivrance de visas et grades" précisant qu'elle "s’associera à tout groupe de travail dont la réflexion serait basée sur ces attendus". France Universités veut en outre "une transparence totale sur la structure financière et la gestion de ces établissements", ainsi que la conduite d’une "évaluation" par "une institution indépendante".