Après que les employeurs territoriaux ont protesté fin janvier contre la hausse de leurs cotisations à la CNRACL prévue dans le cadre de la réforme des retraites, sans concertation préalable, leur coordination a été reçue le 13 février 2023 par les ministres de la Fonction publique, des Comptes publics et des Collectivités territoriales. À cette occasion le gouvernement s’est à nouveau engagé à compenser cette hausse et s’est dit "ouvert" aux modalités de cette compensation, sans plus de précision. Les employeurs locaux demandent une mise à plat du système.