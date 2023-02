L’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Éducation nationale (CGT éduc’action, Fnec-FP-FO, FSU, Sgen-CFDT, Snalc, SUD-Éducation, Unsa-Éducation) appelle à "une journée d’actions interprofessionnelles sur l’ensemble du territoire le 16 février" en opposition au projet de réforme des retraites du gouvernement. L’intersyndicale appelle également "à ce que les grèves massives permettent de fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services" le 7 mars, "dans le cadre de l’appel interprofessionnel à durcir le mouvement et à mettre la France à l’arrêt". Les syndicats protestent aussi contre le projet de "pacte enseignant" qui revient notamment, selon eux, "à imposer du travail supplémentaire à une profession dont les conditions de travail sont pourtant déjà dégradées" et "à aggraver les inégalités salariales femmes/hommes".