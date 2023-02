La Fédération hospitalière privée veut prendre au mot le chef de l’État qui, dans son discours des vœux le 6 janvier 2023, prônait une "rémunération effective des missions réalisées par chacun" et la rémunération de la coopération entre établissements publics et privés. Le 14 février 2023, son président, Lamine Gharbi, réclame le relèvement de l’Ondam au bénéfice du travail de nuit des personnels des cliniques privées à hauteur de 90 M€, la prise en compte de l’inflation de cette année via un Ondam rectifié à hauteur de 500 M€ ainsi qu'une hausse des tarifs significative dès mars prochain.