Le préfet Thierry Leleu a été nommé référent déontologue pour le secrétariat général du ministère de l’Intérieur en novembre 2022. Il remplace le préfet Michel Fuzeau et son périmètre d’intervention est élargi. Outre la mission d’analyse et de promotion de la déontologie auprès des agents des préfectures et de l’administration centrale, il doit mettre en œuvre le "dispositif sur les lanceurs d’alerte" et le suivi de recommandations de l’Agence française anticorruption, explique-t-il à AEF info.