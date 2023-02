Compilation d’une trentaine de bases de données relatives aux parcs résidentiels et tertiaires, la BDNB (Base de données nationale de bâtiments), présentée à la presse mardi 14 février, offre désormais une "photographie exhaustive et haute définition" du patrimoine, se félicitent le CSTB, l’AQC et le programme Profeel. Qui voient dans ce corpus d’une "richesse inégalée" un outil précieux d’aide à la décision pour les politiques publiques.