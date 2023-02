Il existe "un décalage incroyable entre la préoccupation croissante des salariés" quant au réchauffement climatique "et le sentiment que leur entreprise ou administration n’est pas suffisamment engagée". C’est ce que retient Jean-Dominique Senard d’une consultation menée par le Cese sur le lien entre climat et santé au travail. Le président du conseil d’administration de Renault et co-garant des Assises du travail y voit "un vibrant appel à l’action". Avec d’autres acteurs du monde du travail, il esquisse des pistes de réflexion lors d’un colloque organisé par le Cese, le 14 février 2023.