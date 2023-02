En 2021, 56 % des enfants de moins de trois ans sont gardés principalement par leurs parents en journée, en semaine, selon la Drees. 20 % sont chez une assistante maternelle (20 %) et 18 % dans un EAJE (établissement d’accueil du jeune enfant). Pour sept enfants sur dix, le mode de garde principal correspond au premier choix des parents. Si tous les parents avaient obtenu leur premier choix, les enfants seraient nettement moins souvent gardés principalement par leurs parents (36 %) et plus souvent accueillis en EAJE (35 %).