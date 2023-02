"Si la loi permet véritablement une accélération des projets, cela ne se verra qu’après coup, c’est-à-dire une fois que certains sujets auront été mis en place. Cela va prendre du temps", indique Alexandre Roesch, lors d’un entretien avec AEF info, lundi 13 février 2023. Le délégué général du Syndicat des énergies renouvelables dresse un bilan mitigé de la loi d’accélération des énergies renouvelables, adoptée au Parlement au début du mois, et restera attentif aux décrets d’application à venir. Au-delà de la loi, il se dit vigilant sur la volonté politique du gouvernement et sur les ressources humaines dans les services déconcentrés permettant d’instruire les dossiers. "Il ne faut pas lever le stylo", alerte-t-il, dans l’attente de la loi de programmation énergie-climat et de la loi industrie verte.