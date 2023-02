Malgré des "revers" subis par les organisations terroristes dans la zone irako-syrienne, les modes de financement du terrorisme "visent encore à l’entretien des combattants toujours sur zone", indique le Conseil d’orientation de la LCB-FT, dans son rapport sur l’analyse nationale des risques en la matière publié mardi 14 février 2023. Les plus gros risques pèsent sur certains organismes à but non lucratif, la monnaie électronique, les actifs numériques et la transmission de fonds. Tracfin se met par ailleurs en "prévigilance" sur le secteur des agents sportifs, avec la tenue des JOP 2024.