Penninghen, l’école d’arts appliqués du groupe privé Galileo Global Education, a profité de ses journées portes ouvertes des 4 et 5 février 2023 pour réaffirmer sa singularité dans le paysage des écoles d’art françaises. "Méconnue du grand public", selon son directeur Gilles Poplin, elle ne diplôme que 120 élèves par an, recrutés sans sélection, mais annonce un taux d’insertion professionnelle de 98 % un mois à peine après la fin des études. La clef de son succès ? Concilier "création artistique" et "stratégie d’entreprise", quitte à reprendre parfois les codes des écoles de commerce.